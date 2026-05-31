صحيفة “معاريف” الصهيونية: أطلق حزب الله اليوم عشرات الطائرات المسيّرة المفخخة على قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وأطلق نحو عشرين طائرة مسيّرة أخرى نحو “الأراضي الإسرائيلية”