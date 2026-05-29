مصادر إيرانية للمنار تكشف تفاصيل التفاوض: لبنان حاضر بقوة في شروط طهران

مصادر ايرانية من الوفد الايراني المفاوض لقناة المنار :

1_ وقف الحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان و وقف العمليات القتالية ضد ايران و حلفائها من قبل الولايات المتحدة الامريكية و حلفائها .

حاولت واشنطن كثيرا التملص من هذا الشرط و عدم ادراج لبنان الا ان ايران اصرت على ادارج لبنان و ضمان وقف العمليات القتالية ضده تحت طائلة عدم التوقيع ما اضطر واشنطن للقبول .



2_مضيق هرمز: سيتم اعادة تدريجية لحركة الملاحة في مضيق هرمز بعد رفع الحصار البحري الامريكي و التاكد من جديته و من ثم تقوم ايران بفتح حركة الملاحة بشكل تدريجي وفق الترتيبات الايرانية المعتمدة .

3_ تحرير الجزء المتفق عليه من الاموال الايرانية المجمدة و المقدرة ب 12 مليار دولار وهذا مطلب ايراني لا ترتجع عنه .

4_ رفع العقوبات عن مبيعات النفط الايرانية و حرية عمل السفن .

5- ترحيل الملف النووي الى المرحلة الثانية و ربط التفاوض فيه بموضوع رفع العقوبات الامريكية كاملة عن ايران يضاف اليها البحث بمصير اليورانيوم المخصب في ايران و هذا يكون في اطار تفاوضي بعد التثبت من موضوع انهاء الحرب .

المصدر: موقع المنار