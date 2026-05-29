    مصادر إيرانية للمنار تكشف تفاصيل التفاوض: لبنان حاضر بقوة في شروط طهران

    مصادر ايرانية من الوفد الايراني المفاوض لقناة المنار :
    1_ وقف الحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان و وقف العمليات القتالية ضد ايران و حلفائها من قبل الولايات المتحدة الامريكية و حلفائها .
    حاولت واشنطن كثيرا التملص من هذا الشرط و عدم ادراج لبنان الا ان ايران اصرت على ادارج لبنان و ضمان وقف العمليات القتالية ضده تحت طائلة عدم التوقيع ما اضطر واشنطن للقبول .

    2_مضيق هرمز: سيتم اعادة تدريجية لحركة الملاحة في مضيق هرمز بعد رفع الحصار البحري الامريكي و التاكد من جديته و من ثم تقوم ايران بفتح حركة الملاحة بشكل تدريجي وفق الترتيبات الايرانية المعتمدة .

    3_ تحرير الجزء المتفق عليه من الاموال الايرانية المجمدة و المقدرة ب 12 مليار دولار وهذا مطلب ايراني لا ترتجع عنه .

    4_ رفع العقوبات عن مبيعات النفط الايرانية و حرية عمل السفن .

    5- ترحيل الملف النووي الى المرحلة الثانية و ربط التفاوض فيه بموضوع رفع العقوبات الامريكية كاملة عن ايران يضاف اليها البحث بمصير اليورانيوم المخصب في ايران و هذا يكون في اطار تفاوضي بعد التثبت من موضوع انهاء الحرب .

    المصدر: موقع المنار

    مراسلتنا منى طحيني تشرح لنا الوضع السياسي في لبنان، بالتزامن مع مفاوضات الوفد اللبناني في واشنطن.

    تصعيد إسرائيلي في الجنوب ومقاومة بطولية… آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي.

    قراة في تصريات دونالد ترامب الاخير مع مدير تحرير المجلة العربية للعلوم السياسية الدكتور علي شكر

