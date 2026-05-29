الذهب يصعد قليلا مع ترقب اتفاق أمريكا وإيران وتوقعات الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الجمعة مع متابعة المستثمرين لتقارير متعلقة باتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف ‌متزايدة بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية. بحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4512.79 دولار للأوقية (الأونصة). وكسب المعدن النفيس نحو 0.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.



وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4543.10 دولار.



وهبط سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في شهرين أمس الخميس قبل أن يختتم التعاملات على ارتفاع بعد تقارير عن تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر: رويترز