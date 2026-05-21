الذهب يستقر مع تغلب تأثير آمال السلام بين أمريكا وإيران على مخاوف التضخم

استقر سعر الذهب الخميس بعد أن تغلب التأثير الناجم عن التفاؤل المرتبط باحتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران على المخاوف من التضخم الناتج ‌عن صعود أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.



واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4543.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش.



وارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة الأربعاء بعد أن انخفض في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ 30 آذار/ مارس.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم حزيران/ يونيو 0.2 بالمئة إلى 4545.50 دولار.



وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط الأربعاء مع تزايد الآمال في أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في حين ارتفعت مؤشرات ‌الأسهم الرئيسية.



وقال صندوق إس بي دي آر غولد تراست، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته انخفضت 0.2 بالمئة إلى 1041.74 طن يوم الثلاثاء.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 75.96 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة ليصل إلى 1947.37 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة ليصل إلى 1368.75 دولار.

المصدر: رويترز