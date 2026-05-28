وسائل إعلام إيرانية: قواتنا المسلحة أطلقت صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة

أشارت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء إلى أن “القوات المسلحة الإيرانية أطلقت صواريخ من المناطق الجنوبية للبلاد باتجاه أهداف محددة”.

وقالت الوكالة “لا يزال الهدف الدقيق لهذه الصواريخ مجهولاً، لكن بعض المصادر تشير إلى احتمال وقوع اشتباك في مياه الخليج”.

وتابعت الوكالة أن “بعض وسائل الإعلام أفادت بوقوع انفجارات في محافظتي بوشهر وهرمزجان، إلا أن تحقيقات وكالة فارس الميدانية استبعدت حتى الآن وقوع أي انفجارات في هاتين المحافظتين”.

من جهتها، قالت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء إن “مصدر الانفجارات من البحر، وهي مرتبطة بتبادل إطلاق النار”، وتابعت “حتى هذه اللحظة، لم تُسجّل أي انفجارات في منطقة بندر عباس، ولم تردنا أي تقارير بهذا الشأن”، وأضافت أنه “وفقًا لتقرير الدفاع الجوي للجيش الإيراني، فإن مصدر الانفجارات من البحر، وهي مرتبطة بتبادل إطلاق النار لتحذير السفن المُعتدية في مضيق هرمز”.

المصدر: وكالة فارس + وكالة مهر