رئيس وزراء قطر يؤكد ضرورة معالجة جذور الأزمة سلمياً

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن “رئيس الوزراء أكد خلال اتصال بوزير خارجية اليابان ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع الوساطة لحل الأزمة”، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء أكد ضرورة معالجة جذور الأزمة سلميا للتوصل إلى اتفاق مستدام”.

الدوحة | 28 مايو 2026



تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان.



