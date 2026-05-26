    الدوحة تنفي تقديم 12 مليار دولار لإيران: مزاعم تهدف إلى إفشال الاتفاق

      نفت وزارة الخارجية القطرية صحة تقارير زعمت أنّ الدوحة عرضت على إيران مبلغ 12 مليار دولار لضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

      وأكد المتحدث باسم الوزارة، ماجد الأنصاري، أنّ هذه التقارير عارية من الصحة، مشيراً إلى أنّ هذه المزاعم تتداولها أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

      وشدد الأنصاري، في منشورٍ على منصة «أكس»، على أنّ «جهود قطر الدبلوماسية، التي تُبذل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، معروفة وواضحة»، مضيفاً أنّ «هذه السرديات ليست سوى محاولات يائسة للمساس بسمعة دولة قطر بوصفها لاعباً دولياً موثوقاً في صناعة السلام».

      وأمس، زار رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي الدوحة، في إطار المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة و”إسرائيل” على إيران ابتداءً من 28 فبراير/شباط الماضي.

      وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أنّ الوفد الإيراني إلى الدوحة ضمّ أيضاً محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي.

      المصدر: موقع الجزيرة

