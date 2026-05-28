وكالة فارس: سماع أصوات 3 انفجارات من شرق بندر عباس

اعلنت وكالة فارس انه حوالي الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، سُمِعت أصوات 3 انفجارات من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس.

واشارت الى انه حتى الآن لم يُعرف الموقع الدقيق أو مصدر هذه الأصوات، وما تزال المتابعات جارية لتحديد حقيقتها.

وبالتزامن مع ذلك، تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة بندر عباس لبضع دقائق.

وخلال الأيام الأربعة الماضية، قامت القوات المسلحة الايرانية بإسقاط طائرة مسيّرة من طراز RQ-9 وطائرة مسيّرة «أوربيتر» تابعة للعدو الأمريكي-الصهيوني في منطقة هرمزغان، كما رصدت أنظمة الدفاع الجوي أيضًا طائرة F-35 وطائرة مسيّرة من طراز RQ-4.

