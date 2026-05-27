تقرير مصور | رياض الشهداء في البقاع تستقبل الأهالي في عيد الأضحى وفاءً لتضحيات الشهداء

غصّت رياض الشهداء في مختلف المدن والبلدات البقاعية، صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك، بعوائل الشهداء والزوار الذين توافدوا لزيارة من افتدوا الوطن بدمائهم، في مشهد وفاءٍ واستذكار لتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل لبنان.

وقرأ الزائرون الفاتحة على أرواح الشهداء، مستحضرين مسيرتهم الجهادية وما قدّموه من تضحيات دفاعاً عن الوطن والشعب، وسط أجواء إيمانية امتزجت فيها مشاعر الحزن بالفخر والاعتزاز.

وفي مدينة بعلبك، استقبل قطاع بعلبك في حزب الله عوائل الشهداء في روضة الشهداء، حيث قدّم لهم التبريكات بمناسبة العيد، إلى جانب أصدق مشاعر المواساة والوفاء لتضحيات أبنائهم الشهداء، مؤكداً استمرار التمسك بخيار المقاومة وصون دماء الشهداء.