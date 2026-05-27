تقرير مصور | بعلبك أحيت عيد الأضحى في مقام السيدة خولة… تأكيد على الوحدة الوطنية ودعم المقاومة

أُقيمت صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك في مدينة بعلبك، في مقام السيدة خولة عليها السلام، حيث أمّ مسؤول القسم الاجتماعي لحزب الله في منطقة البقاع الشيخ علي فرحات جموع المصلين، بحضور حشد من الأهالي والفعاليات الدينية والاجتماعية.

وفي خطبة العيد، توجّه الشيخ فرحات بالتهنئة إلى الشعب اللبناني والمسلمين بالمناسبة، مؤكداً ضرورة توحيد الصفوف وجمع الكلمة على المحبة والعدل والاستقامة، ورفض كل أشكال الفتنة ومحاولات تمزيق الوحدة الوطنية.

وشدد على أن لا خلاص للبنان إلا بالوحدة الوطنية والتماسك بين جميع مكوناته، داعياً إلى تعزيز روح التعاون والتضامن في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

كما أثنى الشيخ فرحات على التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال المقاومة الإسلامية في الجنوب، في مواجهة ما وصفه بآلة الحرب الأميركية الصهيونية، مؤكداً التمسك بخيار الصمود والدفاع عن لبنان وسيادته.