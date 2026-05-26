“حماس”: تصعيد الإبادة في غزة استهانة بجهود الوسطاء والدول الضامنة

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن تصعيد عمليات الإبادة في قطاع غزة يؤكد حجم الاستهانة الإسرائيلية بكل جهود الوسطاء والدول الضامنة.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن الاحتلال المجرم ارتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في استمرار لحرب الإبادة التي لم تتوقف ضد أهلنا في غزة، واستمرارٍ لخروقات وقف إطلاق النار، التي يتحمل مجلس السلام جزءًا من المسؤولية عنها بسبب عجزه وصمته وتبنيه للموقف الإسرائيلي.

وأكد أن تزامن ارتكاب هذه المجزرة اليوم مع وقفة عرفة يكشف مزيدًا من الوجه العنصري البغيض للاحتلال، ويؤكد ضربه بعرض الحائط لكل مشاعر المسلمين ومؤسساتهم الدينية.

واستشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون – اليوم الثلاثاء- بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت صباح اليوم مجموعة من المواطنين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة ما أسفر عن 5 شهداء وعدد من الإصابات.

ووفق المصادر فإن الاستهداف الإسرائيلي جاء لحماية عملاء الاحتلال الذين حاولوا اقتحام منازل المواطنين في المنطقة ولدى تصدي المواطنين لهم تدخلت طائرات الاحتلال المسيرة لتستهدفهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام