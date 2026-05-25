احتفال وفائي لشهداء “إنزال النبي شيت”… تأكيد على التمسك بخيار المقاومة

غصّت حسينية الإمام الحسين بالأهالي والفعاليات السياسية والاجتماعية والبلدية، خلال الاحتفال التكريمي الوفائي الذي أقامه حزب الله وعوائل شهداء “إنزال النبي شيت”، إحياءً لذكرى الشهداء الذين سطّروا بدمائهم طريق العزة والكرامة، وتجديداً للعهد بالسير على نهجهم في الدفاع عن الوطن والأمة.

وتخلل الاحتفال كلمات شددت على الثبات في مواجهة التحديات، حيث أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر أن المقاومة باقية في موقعها المتقدم رغم كل الضغوط والتهديدات الإقليمية والدولية، وأن محاولات الترهيب لن تنال من إرادة المقاومين أو تبدّل خياراتهم.

واستحضر شكر الآية الكريمة: {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}، معتبراً أن نهج المقاومة والمواجهة هو الطريق الثابت حتى تحرير الأرض ودحر الاحتلال.

وفي الشأن السياسي، انتقد شكر الدعوات إلى فتح قنوات تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي، معتبراً أن هذا الطرح يتعارض مع الثوابت الوطنية وتضحيات الشهداء، ومشدداً على أن خيار المقاومة سيبقى الضمانة في مواجهة الاحتلال والاعتداءات.