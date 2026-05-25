تقرير مصور | تشييع الشهيد محمد الموسوي في موكب حاشد وتجديد العهد للمقاومة

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد محمد الموسوي، في موكب مهيب جاب شوارع البلدة وسط حشود شعبية رفعت الهتافات الرافضة للعدوان والمجددة العهد لنهج المقاومة والشهداء.

وانطلق موكب التشييع بمشاركة واسعة من الأهالي والفعاليات وعوائل الشهداء، حيث حمل المشيعون النعش الطاهر على وقع الهتافات واللطميات المؤيدة لخيار المقاومة والثبات في مواجهة الاحتلال.

ووصل الموكب إلى مقام السيد عباس الموسوي، حيث أُقيمت مراسم قسم الوفاء لدماء الشهداء، وأُدّيت الصلاة على الجثمان الطاهر في باحة المقام، قبل أن يوارى الثرى في جنة الشهداء إلى جانب مرقد سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي.