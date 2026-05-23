    لبنان

    بلدية حارة حريك تقفل منشأتين غذائيتين لمخالفتهما شروط السلامة العامة

      تابع فريق المفرزة الصحية في بلدية حارة حريك جولاته الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن نطاقها، حيث عمد إلى إقفال منشأتين بسبب مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء والنظافة العامة.

      وأوضحت البلدية أنّ الإقفال شمل مطعمين، أحدهما للوجبات السريعة “سناك”، بعد رصد وجود فضلات (بعر) قوارض بين الأطعمة، وقيام العاملين بتحضير (شكّ) الدجاج مباشرة على الأرض الملوثة، إضافة إلى معمل مخبوزات تم إقفاله مؤقتًا بسبب انعدام معايير النظافة العامة.

      كما جرى توجيه إنذارين شفهيين لمنشأتين أخريين بضرورة الالتزام بشروط سلامة الغذاء المطلوبة.

      وأكدت البلدية أنّ أي مخالفة لقرارات الإقفال أو التلاعب بصحة المواطنين ستعرّض أصحاب المنشآت للملاحقة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

      المصدر: موقع المنار

