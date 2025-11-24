بلدية حارة حريك تتعهد بمواصلة العمل بكل طاقاتها لتخفيف آثار العدوان

تتابع بلدية حارة حريك، ومنذ لحظة الاستهداف الغاشم الذي نفّذه العدو على أحد الشوارع السكنية في البلدة مساء البارحة، عملها الميداني بخطّة طوارئ متواصلة تشمل رفع الركام، وإخلاء الجرحى والشهداء، وتأمين سلامة الأهالي، بالتعاون الكامل مع الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية ولجان الأحياء.

و باشرت فرق البلدية منذ اللحظات الأولى بفتح الطرقات وتنظيفها، وإعادة وصل شبكات الكهرباء المتضرّرة لتأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار للأهالي، فيما تستمر الورش الفنية واللوجستية في أداء مهامها حتى هذه الساعة دون توقف.

ودانت بلدية الحارة هذا الاعتداء الجبان على منطقة سكنية آمنة وما خلّفه من شهداء وجرحى، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانب أهلها وناسها، وتعهدت بمواصلة العمل بكل طاقاتها لتخفيف آثار العدوان ومساندة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

