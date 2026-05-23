الجيش الإيراني: مستعدون للمواجهة الحاسمة والشاملة مع أي عدوان للأعداء

أصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بياناً بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر ( في عام 1982 من براثن قوات النظام البعثي خلال الحرب المفروضة على ايران ) أكد فيه أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعزم راسخ وإرادة لا تلين، على أهبة الاستعداد للمواجهة الحاسمة والشاملة مع أي تهديد أو عدوان من قبل الأعداء.

وجاء في بيان الجيش: إن يوم 24 مايو 1981 (3 خرداد 1361) هو ذكرى ملحمة تحرير مدینة خرمشهر البطلة، وهو تجل للإرادة الإلهية، ورمز للوحدة الوطنية والمقاومة البطولية للشعب الإيراني العظیم في وجه عدوان الأعداء وأطماعهم؛ وهو يوم عظيم سجل في تاريخ إيران المليء بالفخر كمنعطف حاسم في رفع راية العزة والاستقلال والاقتدار الوطني، وأظهر تجسيداً خالداً لنصرة الله تعالى للمجاهدين في طريق الحق.

وأضاف البيان: إن الشعب الإيراني النبيل والقوات المسلحة الإيرانية، ولا سيما جيش الجمهورية الإسلامية الباسل والمخلص یقفون اليوم أيضاً بفضل تلك الروح الجهادية، وبالاستفادة من التجارب القيمة للدفاع المقدس والحربین المفروضتین اللتین استمرتا 12 يوماً و40 يوماً، على أهبة الاستعداد واليقظة، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة لمواجهة الأعداء.

المصدر: وكالة ارنا