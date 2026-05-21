إصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، في ظل تصاعد الغارات على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا يعود لعائلة إسماعيل شرق المخيم، بعد وقت قصير من تحذير سكانه وإجبارهم على إخلائه.

وقالت المصادر إن الإصابات تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة، نتيجة شدة الانفجار وتطاير الشظايا لمسافات واسعة، فيما سادت حالة من الهلع بين سكان المخيم مع سماع دوي القصف في مناطق مختلفة.

وأضافت أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان لنقل المصابين والتعامل مع آثار الاستهداف.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وجهت تحذيرات بإخلاء مواقع أخرى داخل مخيم المغازي، بينها مدرسة البنات المشتركة، دون أن تتعرض للقصف حتى الآن.

وخلال الأيام الأخيرة، كثفت إسرائيل عمليات قصف المنازل والمربعات السكنية عقب إصدار أوامر إخلاء، شملت مناطق في مخيم جباليا والبريج ومخيم الشاطئ.

وبحسب بيانات لمركز غزة لحقوق الإنسان، بلغ معدل الشهداء اليومي الموثق بين 19 أبريل/نيسان و19 مايو/أيار نحو 105 شهداء يوميا، إضافة إلى 434 إصابة، فيما وثق المركز نحو 15 انتهاكا يوميا بإطلاق النار والقصف.

وأشار المركز إلى رصد نمط جديد يتمثل في إجراء اتصالات لإخلاء المنازل قبل قصفها، بما يهدف إلى تدمير ما تبقى من المباني وتقليص المساحات التي يمكن أن يلجأ إليها السكان، بالتزامن مع توسيع ما يعرف بـالخط الأصفر واستحداث الخط البرتقالي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا منذ استئناف الحرب عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 881 شهيدا و2621 مصابا، إضافة إلى انتشال 776 جثمانا.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72 ألفا و773 شهيدا، و172 ألفا و723 مصابا.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام