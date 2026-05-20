روسيا تُطوّر نسخة جديدة من مقاتلتها الشبحية “سو-57”

نشرت مواقع روسية على الإنترنت معلومات غير متوقعة عن نسخة جديدة من مقاتلة “سو-57” الشبحية من الجيل الخامس، مرفقة بصور فوتوغرافية للنموذج المعدّل ذي المقعدين.

ويُعتقد أن هذه الطائرة تحمل علامة “D”، بينما استنادا إلى الصور الفوتوغرافية، فهي ليست طائرة أُنتجت من الصفر بل واحدة من الطائرات التجريبية “تي-50” التي أنتجت ضمن برنامج الاختبارات. وكان قد تم تصنيع 11 طائرة تجريبية من هذا الطراز، جرى تحويل إحداها إلى نسخة ثنائية المقاعد.

ويرى مراقبون أن التسمية الأنسب للنموذج الجديد هي “تي-50 دي”، إذ إن طائرات عائلة “تي-50” — باستثناء آخر نموذجين — لا تزال تختلف بشكل واضح عن النسخ التسلسلية من “سو-57″، سواء من حيث التصميم الخارجي أو الأنظمة الداخلية، كما أنها ما زالت تحمل تسمية “تي-50” في الوثائق الرسمية.

ولم يكن ظهور النسخة ثنائية المقاعد مفاجئا بالكامل، إذ حصلت شركة الطيران المتحدة الروسية في أواخر عام 2023 على براءة اختراع لهذه النسخة، وسرعان ما انتشرت الوثائق الخاصة بها عبر الإنترنت.

بينما في بداية العام الجاري أفادت وسائل الإعلام بأن الهند أبدت اهتماما بتوطين إنتاج المقاتلة الروسية من الجيل الخامس على أراضيها. وفي إطار الدراسة الأولية لهذه المسألة، برزت مرة أخرى المقاتلة ثنائية المقاعد “سو-57″، ووفقا لإحدى الروايات ترغب نيودلهي في شراء طائرات بعلامة “D” فقط.

ووفقا لرواية أخرى، سيكون جزء من الطائرات بالنسخة الكلاسيكية أحادية المقعد، والجزء الآخر بطيارين، لذلك كانت “سو-57 دي” بمثابة “سر مكشوف”. وبعد أن دار الحديث عن العقد الهندي، أصبح من الواضح أن “دي” ستقلع في أقرب وقت.

