الإثنين   
   18 05 2026   
   1 ذو الحجة 1447   
   بيروت 22:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    السفارة الإيرانية في لبنان: إعفاء اللبنانيين من تأشيرة الدخول إلى إيران لـ 15 يوما اعتبارا من 22 أيار

      اعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، في بيان، انه “بات بامكان المواطنين اللبنانيين، حاملي جوازات السفر العادية، السفر إلى إيران لأغراض السياحة أو الزيارة الدينية مرة واحدة كل ستة أشهر والإقامة فيها لمدة 15 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك ابتداءً من 1/3/1405 الموافق 22 أيار/ مايو 2026.

      أما فيما يتعلق بالراغبين في السفر لأغراض أخرى (غير السياحة والزيارة الدينية)، أو الراغبين في الإقامة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمدة تتجاوز 15 يوماً، وكذلك الذين ينوون دخول الأراضي الإيرانية لأكثر من مرة واحدة خلال فترة الستة أشهر، فيتوجب عليهم الحصول على التأشيرة اللازمة من خلال إحدى بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج أو من المطارات الدولية الإيرانية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      تجمع العلماء: لا يمكن حل موضوع سلاح “حزب الله” إلا بوفاق داخلي

      تجمع العلماء: لا يمكن حل موضوع سلاح “حزب الله” إلا بوفاق داخلي

      بالفيديو | عدسة الاعلام الحربي توثق آثار استهدافات المقاومة في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان

      بالفيديو | عدسة الاعلام الحربي توثق آثار استهدافات المقاومة في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان

      آخر التطورات في جنوب لبنان مع مراسلنا سامر الحاج علي

      آخر التطورات في جنوب لبنان مع مراسلنا سامر الحاج علي