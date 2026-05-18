تقارير مصورة | الحلانية تشيّع الشهيد بشار عرار وتؤكد على المضي بخيار المقاومة

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد المهندس بشار محمد عرار في موكب حاشد جاب شوارع بلدة الحلانية، بمشاركة واسعة من أبناء البلدة والقرى المجاورة.

وردّد المشاركون خلال التشييع الهتافات والصرخات الحسينية وشعارات التلبية، فيما ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة رامي أبو حمدان كلمة أكد فيها أن التضحيات التي يقدمها الشهداء والمجاهدون هي التي ترسم معادلات الميدان وتفرض وقائع وقف إطلاق النار.

وشدد أبو حمدان على أن المقاومة لن تُهزم ما دام هناك شعب ثابت وداعم لخيارها، مؤكداً استمرار التمسك بخط الكرامة والمواجهة.

واختُتمت مراسم التشييع بإقامة الصلاة على الجثمان الطاهر قبل مواراته الثرى في جبانة شهداء البلدة.

