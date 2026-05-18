المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها دفاعا عن لبنان وردا على الاعتداءات

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 10:00 الإثنين 18-05-2026 منصة للقبة الحديدية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في معسكر غابات الجليل بمحلّقة انقضاضية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 10:30 الإثنين 18-05-2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 11:30 الإثنين 18-05-2026 آليّة اتّصالات تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة راج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

