انطلاق المرحلة الثانية من مناورات الناتو البرية في فنلندا قرب حدود روسيا

تبدأ في فنلندا يوم 18 مايو الجاري، المرحلة الثانية من مناورات حلف الناتو البرية Saber Strike 26 بالقرب من الحدود مع روسيا الاتحادية.

في وقت سابق، ذكرت القوات البرية الفنلندية، أنه من المقرر أن تجري في 18 ايار / مايو المرحلة الثانية من مناورات “سيبر سترايك 26″، التي بدأت في 11ايار / مايو. تحت اسم “نورثرن ستار 26″، في ميدان التدريب “فوسانكا” في بلدية “كوهومو” حتى 30 مايو. وتقع المنطقة المذكورة على بعد 70 كيلومتراً من الحدود الروسية.

ومناورات Northern Star 26، هي تدريبات قتالية برية واسعة النطاق يقودها الجيش الفنلندي. ووفقا للجانب الفنلندي تشكل هذه المناورات جزءا من سلسلة تدريبات الناتو لتعزيز الدفاع المشترك في منطقة القطب الشمالي.

ويشارك في التدريبات حوالي 4500 فرد عسكري، من بينهم جنود من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا وهنغاريا وبولندا وفرنسا. ولم يُعلن بعد عن كمية المعدات المزمع استخدامها في التدريبات.

وكان السفير الروسي لدى هلسنكي بافيل كوزنيتسوف، قد صرح سابقا لوكالة نوفوستي، بأن فنلندا تُكثّف أنشطة التدريب لقواتها المسلحة في الداخل والخارج، كما زادت من نطاق المناورات التي تُجرى بالقرب من الحدود الروسية.

وأشار السفير إلى أن روسيا ستنطلق في تخطيطها العسكري والسياسي من مستوى التهديد الذي تُمثله فنلندا بالنسبة لمصالح روسيا وأمنها القومي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية