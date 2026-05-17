خريس: الهدنة لمدة 45 يوماً “كذبة” تمنح العدو الإسرائيلي ضوءاً أخضر لارتكاب المجازر

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس أن وزارة الخارجية الأميركية تحدثت عن هدنة وتمديدها لمدة 45 يوماً، معتبراً أن هذه الهدنة “كذبة”، وكأنها تمنح الضوء الأخضر للعدو الإسرائيلي لارتكاب المجازر عبر قصف القرى وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وأشار، في حديث إلى إذاعة “الرسالة”، إلى أن “العدو الإسرائيلي، وبعد الإعلان المباشر عن هذه الهدنة، قصف مبنى في مدينة صور، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء المدنيين”.

وسأل: “هذا الكلام وهذه الهدنة برسم من؟ وهل هي، كما سمعنا كثيراً، هدنة مع وقف التنفيذ وإعطاء ضوء أخضر للعدو الإسرائيلي كي يواصل قتل الأبرياء وتدمير المنازل والبيوت؟”.

وأضاف أن “المطلوب اليوم توضيح من الدولة اللبنانية، على اعتبار أن وفداً لبنانياً كان موجوداً في هذه المفاوضات”، سائلاً: “ماذا تعني كلمة هدنة؟ وكيف تُفسَّر هدنة لخمسة وأربعين يوماً؟”، متمنياً على وزير الخارجية اللبناني توضيح هذا الأمر.

ورأى خريس أن ما يجري في الجنوب يؤكد أن العدو الإسرائيلي ارتكب مجازر في أكثر من بلدة، وطال عدوانه عشرات القرى، مطالباً بإجابة واضحة حول ما إذا كان جنوب لبنان خارج عملية وقف إطلاق النار أو خارج الهدنة.

ووجّه تحية إجلال وإكبار إلى مسعفي الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية، واصفاً إياهم بـ”الجنود المجهولين” المنتشرين في قرى الجنوب، والذين يقومون بدور كبير في إنقاذ الأهالي والجرحى، رغم سقوط شهداء في صفوفهم.

وأشار إلى أن “أحد الشهداء من آل مازح، المنتمي إلى الجمعية، استشهد وما تزال جثته تحت الركام في بلدة طيرفلسيه”.

وأكد خريس أن “هذا العدو الإسرائيلي لن يستطيع فرض شروطه”، داعياً “الدولة اللبنانية إلى أن تكون على مستوى المسؤولية”، مشيراً إلى “اتفاق 17 أيار الذي وُقّع عام 1983، وكيف أُسقط بفضل ضربات المقاومة ووحدة الناس وتلاحم الشعب والتصدي الرائع من الأهالي والمقاومة”.

وشدّد على أن “موقفهم واضح في ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة”، قائلاً إنهم “ليسوا معها على الإطلاق”، مؤكداً أن المطلوب هو “وقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية من دون قيد أو شرط، وإطلاق سراح الأسرى، وعودة الأهالي إلى قراهم وبيوتهم، وإعادة إعمار ما دمّره العدو”، داعياً لبنان إلى “التمسك بهذه الثوابت من دون الذهاب إلى اتفاقات مشبوهة قد تعيدنا إلى الوراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام