الرئيس بري استقبل الرئيس سلام وبحث مع زواره تطورات الاوضاع

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام. وتم البحث في تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة العدو عدوانه على لبنان وخاصة في الجنوب والبقاع الغربي وخرقه لوقف اطلاق النار .

وكان بري استقبل وزير العدل عادل نصار حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات وشؤونا قضائية .

واستقبل بري زير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي وضعه في أجواء وبرامج عمل الوزارة في المرحلة الراهنة . وكما تم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وتداعيات العدوان الاسرائيلي على البنى التحتية لاسيما الجسور والمرافق العامة وقطاعات النقل.