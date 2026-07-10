تونس | تشييع رمزي للشهيد السيّد الخامنئي نظّمته جمعيات مناهضة للتطبيع .. التمسك بخيار المقاومة ودفاعا عن القضايا العادلة

في إطار التعبير عن الوفاء والالتزام بقضايا الأمة، نُظّم بالعاصمة تونس، أمس الخميس، تشييع رمزي للسيد علي الخامنئي، بحضور حشد من النشطاء والمواطنين.

نظّمت جمعيات مناهضة للتطبيع مع العدو الاسرائيلي، تشييعا رمزيا، للامام الشهيد السيّد علي الخامنئي في تونس العاصمة، امام المسرح البلدي، رفعت خلالها صور القادة الشهداء.

هذا التحرك الرمزي، يأتي تأكيداً على التمسك بخيار المقاومة ورفض الهيمنة، وتجديداً للعهد على مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

هذه الوقفة، بالنسبة للمشاركين، ليست مجرد حدث عابر، بل رسالة واضحة بأن الشعوب الحرة ستظل متمسكة بمبادئها، ومؤمنة بوحدة المصير في مواجهة كل أشكال الظلم والاستكبار.

وفي مداخلة للناشط التونسي مفتاح شوول، أكد بأن النضال ضد الامبرياليه، لن يتوقف مع استشهاد السيد الخامنئي، مشددا على أنّ النضال سيستمر، وأنّ الشعب التونسي سيبقى يدعم ايران ومحور المقاومه بقوة

بدوره، أوضح الناشط الجزائري محمد بهاء الدين أنّنا نودّع بدموع على الفقد قائدا وانسانا وأب حنون ومجاهد وبالأمس كمّا ودعنا قائد وأب السيد حسن نصرالله، واكّد الاستمرار بخط المقاومة، مهما تعددت محاولات العدوان.

و تزامن التشييع الرمزي، مع اقامة مراسم العزاء في الحرم الرضوي، حيث يحشتد ملايين المعزّين، في باحات الحرم والشوارع المحيطة به، تزامنا مع احتضان الحرم جثمان الامام الشهيد السيد علي الخامنئي وأفراد عائلته، في ختام مراسم الوداع، التي امتدت على مدى اسبوع، والتي انطلقت من طهران مروراً بمدينة قمّ المقدسة، قبل أن ينقل الجثمان الطاهر الى مدينتي النجف وكربلاء في العراق، لتكون المرحلة في مسقط رأس الشهيد في مشهد المقدسة.

المصدر: وكالة يونيوز