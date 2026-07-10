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    بالفيديو | القائد الشهيد الامام السيد علي الخامنئي في مقام الإمام الرضا عليه السلام والوداع الاخير

      المصدر: موقع المنار + وكالات ايرانية

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