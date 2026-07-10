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بالفيديو | القائد الشهيد الامام السيد علي الخامنئي في مقام الإمام الرضا عليه السلام والوداع الاخير
10-07-2026 01:18 صباحًا
المصدر:
موقع المنار + وكالات ايرانية
ايران
تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي
مقام الامام الرضا (ع)
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