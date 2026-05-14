وزارة الصحة كرّمت دفعة من الأطباء ضمن برنامج تدريب “طب الأسرة” بالتعاون مع الجامعة الأميركية

سلم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين شهادات تدريب “طب الأسرة” إلى الأطباء العامين والعاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك ضمن برنامج وضعته دائرة الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة العامة، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية.

وقام الوزير ناصر الدين، إلى جانب ممثل عن كلية الطب في الجامعة اللبنانية وكلية طب العائلة في الجامعة الاميركية ومديرة الرعاية الصحية الاولية، بتسليم الشهادات ل ٣٢ من الأطباء الخريجين في مناسبة تمثل تتويجًا لبرنامج تدريبي متخصص يهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في مستوى الرعاية الصحية الأولية.

ويمثل هذا المشروع المشترك شراكة استراتيجية بين الجهات الثلاث، ويرتكز هدفه الرئيسي على تعزيز جودة الخدمات في مراكز الرعاية الأولية، وضمان توفير أفضل خدمة ممكنة للمستفيدين، بالإضافة إلى ترسيخ دور الرعاية الأولية كمدخل أساسي إلى المنظومة الصحية.

وقال وزير الصحة العامة: “إن الاستثمار في طب الأسرة يعني بناء نظام صحي أقوى وأكثر قدرة على الصمود. هذا البرنامج يضمن حصول كل مواطن على أفضل خدمة ممكنة، مع جعل الرعاية الأولية البوابة الرئيسية إلى النظام الصحي”.

ويزوّد البرنامج الخريجين من الأطباء والفرق الصحية بكفاءات متقدمة في طب الأسرة، تمكنهم من تقديم رعاية شاملة ومستمرة تركز على المريض. وأكد المسؤولون أن البرنامج يهدف إلى إتاحة أعلى معايير الخدمة لكل مستفيد، مما يقلل من الإحالات غير الضرورية إلى المستشفيات ويُحسّن النتائج الصحية على مستوى البلاد.

من جهتهم، جدّد ممثلو الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية التزامهم بمواصلة التعاون مع وزارة الصحة العامة لدعم وتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية الأولية في لبنان.

وتُعد شهادة تدريب “طب الأسرة” مبادرة مشتركة بين وزارة الصحة العامة والجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية، وتركّز على بناء القدرات وتحسين الجودة في مستوى الرعاية الأولية.

