الحوزة العلميّة اللبنانيّة في قمّ تستنكر اعتقال علماء ومبلّغين في البحرين وتطالب بالإفراج عنهم

أصدرت الحوزة العلميّة اللبنانيّة في قمّ المقدّسة بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الإجراءات التي طالت عدداً من العلماء والمبلّغين الفاعلين في الساحة البحرينيّة، معتبرةً أنّ هذه الخطوة تمسّ مكانة العلم وأهله ومذهب التشيّع العريق في البحرين، وتثير تساؤلات جدّيّة حول حدود احترام الحرّيّات الدينيّة ودور المرجعيّات العلميّة في المجتمع.

وأكد البيان أنّ ما جرى من اعتقالات تعسّفيّة يمثّل تطوّراً مقلقاً من قبل السلطة الحاكمة في البحرين، مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات تتجاوز المعايير الإنسانيّة والقانونيّة والأخلاقيّة في التعاطي مع المواطنين، ولا سيّما علماء الدين، لما لهم من موقع في حياة الناس ودور في وحدة الأمّة وصيانة السلم الأهليّ من خلال الإرشاد والتوجيه.

وشدّدت الحوزة العلميّة على أنّ الظروف الإقليميّة والتحدّيات القائمة لا ينبغي أن تكون ذريعةً لزعزعة استقرار المجتمع، مؤكدةً أنّ لكلّ قضيّة مجالها الخاص، وأنّ الحفاظ على هذا التمييز ضروري لصون الاستقرار وحماية المجتمع.

وأعرب البيان عن إدانة واستنكار الحوزة لهذه الخطوة، معتبراً أنّها تطال موقع الحوزة العلميّة ومكانتها في وجدان الناس، وتثير قلقاً مشروعاً من المساس بالرموز الدينيّة والقدوات العلميّة.

ودعت الحوزة العلميّة إلى معالجة هذا الملف بروح المسؤوليّة والعدالة، مطالبةً بالإفراج العاجل عن المعتقلين، وصون مكانة العلماء وعدم التعرّض لهم بسوء، واحترام الحرّيّات الشخصيّة والدينيّة، مؤكدةً أنّ “الظلم لا يستقيم مع القيم التي تقوم عليها المجتمعات”.

وختمت الحوزة بيانها بالدعاء أن يحفظ الله البحرين وأهلها من كلّ سوء، وأن يُفرج عن العلماء المعتقلين ويعيدهم إلى أهلهم وديارهم ومساجدهم ومنابرهم سالمين.

