رئيس الجمهورية اطلع من سلام على نتائج زيارته لسوريا وتوافقا على مواكبة المفاوضات في واشنطن من خلال التواصل الدائم

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة، في ضوء التطورات الأخيرة.

وأطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على “نتائج زيارته الأخيرة لسوريا على رأس وفد وزاري والمحادثات التي أجراها مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ومحادثات الوزراء اللبنانيين مع نظرائهم السوريين”، مشيرا إلى أن “المحادثات كانت جيدة وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وسيتواصل الوزراء من البلدين مع بعضهم لتنفيذ المواضيع التي تم البحث فيها”.

وكذلك تم التطرق خلال الاجتماع بين الرئيسين عون وسلام إلى بدء المفاوضات في وزارة الخارجية الأميركية بين الوفود اللبنانية والأميركية و”الإسرائيلية”، في ضوء التوجيهات التي أعطيت للوفد اللبناني خلال التحضيرات لبدء المفاوضات التي توافق الرئيسان على مواكبتها من خلال التواصل الدائم.

واتفق الرئيسان عون وسلام على عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام