الأدميرال حبيب الله سياري: أميركا ستُهزم أمام صمود إيران ووحدة شعبها

أكد مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن الولايات المتحدة ستتعرّض لهزيمة تاريخية في حربها ضد إيران، مشدداً على أن صمود القوات المسلحة الإيرانية ودعم الشعب سيُفشلان كل القدرات العسكرية الأميركية.

وخلال لقائه رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، توجّه سياري بالشكر إلى المنظمة لمساهمتها في نقل شهداء الفرقاطة “دنا” إلى البلاد، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عكست روح التعاون والمسؤولية الوطنية.

ولفت إلى أن المشاركة الشعبية الواسعة في تشييع شهداء الفرقاطة “دنا” شكّلت مشهداً مهيباً ورسالة وفاء لتضحيات القوات المسلحة، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس عمق الالتفاف الشعبي حول الجيش الإيراني.

كما أشار سياري إلى أول حضور للقوات البحرية الإيرانية في البحر المتوسط، معتبراً أن هذا الإنجاز شكّل محطة استراتيجية أربكت الأعداء وأثار قلقهم، مضيفاً أن عبور القطع البحرية الإيرانية في الممرات الدولية الحساسة أثبت قدرة إيران على كسر الحصار وفرض حضورها البحري.

وأكد أن الولايات المتحدة، رغم امتلاكها قدرات عسكرية ضخمة، لن تتمكن من تحقيق أهدافها أمام صمود إيران، قائلاً إن التجارب السابقة أثبتت فشل واشنطن في إخضاع الشعوب عبر الحروب والضغوط.

وشدد سياري في ختام تصريحاته على أن التلاحم الشعبي والصمود الداخلي في إيران يضاعفان مسؤولية المسؤولين، داعياً إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية ومواصلة العمل لخدمة الشعب الإيراني في ظل الظروف الراهنة.

المصدر: وكالة فارس