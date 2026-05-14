العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاربعاء 13-5-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 13/05/2026، 17 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 02:00 استهداف تجمُّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين بصلية صاروخية.

2- السّاعة 06:00 استهداف آلية نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة وادي العيون بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مباشرة.

3- السّاعة 08:30 استهداف جرافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة.

4- السّاعة 08:30 استهداف آلية عسكرية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة.

5- السّاعة 09:00 استهداف تجمُّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مجمّع موسى عبّاس في مدينة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة.

6- السّاعة 09:05 استهداف تجمُّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح بصلية صاروخيّة.

7- السّاعة 09:15 استهداف موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بصلية صاروخيّة.

8- السّاعة 10:00 استهداف ناقلة جند تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

9- السّاعة 10:30 استهداف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة عيناتا بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

10- السّاعة 14:00 كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوة من جيش العدو الإسرائيلي حاولت التقدّم من بلدة رشاف إلى محيط بلدة حدّاثا، وعند وصولها إلى نقطة المكمن، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عبوة ناسفة بالقوّة المتقدّمة واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية.

11- عطفًا على البيان رقم (10)، فإنه وبعد رصد قوّة مؤلّلة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ، مؤلّفة من آليتي نميرا وجرّافة D9، تتقدّم من منطقة المجمّع الثّقافي في بلدة رشاف باتّجاه بلدة حدّاثا، كمن لها المجاهدون عند نقطة معمل الحجارة على الطّريق الموصلة بين البلدتين، وفجّروا عبوة ناسفة بآلية نميرا واستكملوا الاشتباك مع بقيّة القوّة المعادية بالأسلحة الرّشاشة. وأثناء الاشتباك، تدخّل الطّيران المعادي، الحربيّ والمسيّر لتأمين سحب الآليّة المدمّرة وتغطية توغّل آليّة مفخّخة تعمل بالتّحكم عن بعد باتّجاه وسط بلدة حدّاثا، وعند وصولها إلى منطقة البيدر الساعة 14:10 تعامل معها المجاهدون بالأسلحة الصاروخية المباشرة ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وإعطابها ودفع العدو إلى تفجيرها على جانب الطّريق قبل وصولها إلى ساحة البلدة.

12- السّاعة 17:00 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيلي في محيط مجمّع موسى عبّاس في مدينة بنت جبيل بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

13- السّاعة 17:30 استهداف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة الدواوير في بلدة حولا بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

14- السّاعة 19:15 استهداف تجهيزات فنية مستحدثة في مدينة الخيام بمسيّرة انقضاضيّة.

15- السّاعة 19:45 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الإسكندرونة جنوبي لبنان بمسيّرتين انقضاضيّتين.

16- السّاعة 20:20 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيلي، للمرّة الثانية، في منطقة الإسكندرونة جنوبي لبنان بصلية صاروخيّة.

17- السّاعة 23:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي