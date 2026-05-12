الثلاثاء   
   12 05 2026   
   24 ذو القعدة 1447   
   بيروت 22:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    متحدث وزارة الدفاع: أي تهديد أو عدوان سيواجه برد فوري وحازم وحاسم

      أکد المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد “رضا طلائي نيك”، إن أي تهديد أو عدوان جديد من جانب الأعداء سيواجه برد فوري وحازم وحاسم.

      وقال العمید “طلائي نيك”، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم أُقيمت في طهران: إن إيران أظهرت قدراتها العالية في ميادين القتال والدبلوماسية، مستندةً إلى حضور الشعب الإيراني في الساحة.

      وأضاف: إذا لم يخضع العدو لمطالب الشعب الإيراني المشروعة في الساحة الدبلوماسية، فعليه أن يتوقع تكرار هزائمه في الميدان العسكري.

      وأكد: إن أي تهديد أو عدوان جديد من قبل الأعداء سيواجه حتماً برد فوري وحاسم ونهائي يجعلهم يندمون.

      وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع: إن الهروب المتكرر للسفن والقطع البحرية الأمريكية من منطقة الصراع تدل علی إرادة وقوة القوات المسلحة الإيرانية، سواء التابعة لحرس الثورة الإسلامیة أو الجيش،كما يظهر الجاهزیة لرد يبعث على الندم على أي عدوان من قبل العدو.

      المصدر: قناة العالم

      مواضيع ذات صلة

      مصدر لوكالة فارس: ايران لن تدخل الجولة مع المحادثات مع الولايات المتحدة دون استيفاء خمسة شروط اولها انهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة لبنان

      مصدر لوكالة فارس: ايران لن تدخل الجولة مع المحادثات مع الولايات المتحدة دون استيفاء خمسة شروط اولها انهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة لبنان

      إيران ترفع دعوى ضد أمريكا إلى محكمة لاهاي

      إيران ترفع دعوى ضد أمريكا إلى محكمة لاهاي

      كاتب فرنسي: المواجهة مع إيران تختلف جذرياً عن حروب الولايات المتحدة السابقة

      كاتب فرنسي: المواجهة مع إيران تختلف جذرياً عن حروب الولايات المتحدة السابقة