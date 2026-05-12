متحدث وزارة الدفاع: أي تهديد أو عدوان سيواجه برد فوري وحازم وحاسم

أکد المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد “رضا طلائي نيك”، إن أي تهديد أو عدوان جديد من جانب الأعداء سيواجه برد فوري وحازم وحاسم.

وقال العمید “طلائي نيك”، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم أُقيمت في طهران: إن إيران أظهرت قدراتها العالية في ميادين القتال والدبلوماسية، مستندةً إلى حضور الشعب الإيراني في الساحة.

وأضاف: إذا لم يخضع العدو لمطالب الشعب الإيراني المشروعة في الساحة الدبلوماسية، فعليه أن يتوقع تكرار هزائمه في الميدان العسكري.

وأكد: إن أي تهديد أو عدوان جديد من قبل الأعداء سيواجه حتماً برد فوري وحاسم ونهائي يجعلهم يندمون.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع: إن الهروب المتكرر للسفن والقطع البحرية الأمريكية من منطقة الصراع تدل علی إرادة وقوة القوات المسلحة الإيرانية، سواء التابعة لحرس الثورة الإسلامیة أو الجيش،كما يظهر الجاهزیة لرد يبعث على الندم على أي عدوان من قبل العدو.

