بالفيديو | وزارة الصحة اللبنانية تنشر مقطعا يوثق الاعتداءات الإسرائيلية على الأطقم الطبية

نشرت وزارة الصحة اللبنانية مقطع فيديو يتضمن توثيقا لغارات إسرائيلية استهدفت فرق اسعاف وأطقم طبية كان تؤدي واجبها الإنساني في جنوب لبنان.

وتوثق المشاهد غارات إسرائيلية استهدفت سيارات اسعاف ومراكز للهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة والدفاع المدني اللبناني، وأدت بعض هذه الغارات الى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المسعفين.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا المقطع هو برسم المجتمع الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الاعلام المحلية والدولية، مشيرة الى أن المقطع هو وثيقة تدين الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف المستشفيات والفرق الإسعافية والمراكز الصحية في لبنان.

وشددت الوزارة في نهاية المقطع على أن حماية القطاع الصحي ليس خيارا بل واجبا يفرضه القانون الدولي، معتبرة أن “الصمت أمام استهداف الحياة هو شراكة في الجريمة”.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية