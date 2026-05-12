إيران وعُمان تعقدان اجتماعًا قانونيًا وفنيًا حول مضيق هرمز

عُقد الیوم الثلاثاء اجتماع قانوني فني بين إيران وعُمان في سلطنة عُمان لمناقشة مضيق هرمز.

والتقى وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة عباس باقربور مدير عام الشؤون القانونية الدولية بوزارة الخارجية، والذي ضم ممثلين عن الجهات المعنية، بالوفد العُماني في مسقط.

وناقش الوفد الإيراني آخر المستجدات المتعلقة بمضيق هرمز وترتيبات المرور الآمن للسفن.

وأكد الجانبان على سيادتهما على المضيق باعتباره جزءًا من المياه الإقليمية لإيران وعُمان.

كما التقى الوفد الإيراني مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية عُمان، وأجرى معه محادثات.

بالإضافة إلى ذلك، التقى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، الذي كان متواجداً في عُمان في نفس الوقت، بالوفد الإيراني، حيث نوقشت خلال اللقاء مسائل فنية هامة.

المصدر: وكالة مهر