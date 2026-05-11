متحدثة الحكومة الإيرانية تؤكد أهمية تعريف الأجيال الشابة بالجذور التاريخية والثقافية لإيران

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، ضرورة تعريف الجذور التاريخية والثقافية لإيران للأجيال الشابة، إضافة إلى السياح المحليين والأجانب، وذلك خلال زيارتها إلى المتحف الوطني للثورة الإسلامية والدفاع المقدس.

وخلال الزيارة، تفقدت مهاجراني معرض «الخليج الفارسي؛ بحر الشجعان»، حيث اطلعت على الوثائق والخرائط والآثار التاريخية المرتبطة بالخليج الفارسي، إلى جانب مسار تنظيم هذا الحدث الثقافي ومحتواه البحثي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، على هامش الزيارة، إن معرض «الخليج الفارسي؛ بحر الشجعان» يقدم رواية موثقة وواضحة عن الهوية التاريخية والثقافية للخليج الفارسي، مؤكدة أنه يلعب دوراً مهماً في توعية جيل الشباب.

وأضافت أن من بين السبل التي يمكن للمجتمع من خلالها إثبات أحقيته في مطالبه المدنية والدولية تقديم وثائق تاريخية تُظهر كيف طمعت بعض الأطراف بهذه الأرض والمياه، في حين أن هذه الأرض تعود إلى الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن القيم التاريخية المعروضة في هذا المعرض تمثل دليلاً على هذه الحقيقة.

كما شددت مهاجراني على دور المتاحف والمراكز الثقافية في تعزيز الهوية الوطنية، قائلة إن من أولى المهام التي ينبغي أن تقوم بها هذه المؤسسات نشر هذا الوعي والثقافة بين أبناء المجتمع، ثم تعريف السياح المحليين والأجانب والسفراء والتجار والإيرانيين المقيمين في الخارج بهذه المفاهيم، ليعرفوا مدى وعي الإيرانيين بجذورهم التاريخية والتزامهم بها.

المصدر: وكالة ارنا