    غارتان إسرائيليتان تدمران مبنيين سكنيين في سحمر بعد إنذار بالإخلاء

    غارتان إسرائيليتان تدمران مبنيين سكنيين في سحمر بعد إنذار بالإخلاء بعد ساعة على الإنذار الذي وجّهه العدو الإسرائيلي إلى أهالي بلدة سحمر في البقاع الغربي بضرورة الإخلاء، شنّ الطيران الحربي المعادي غارتين متتاليتين استهدفتا البلدة، ما أدى إلى تدمير مبنيين سكنيين بشكل كامل، يضمّ كل منهما عدداً من الشقق والوحدات السكنية.
    وفي التفاصيل فإن الغارتين خلّفتا أيضاً أضراراً واسعة في المنازل والممتلكات المحيطة، إضافة إلى تضرر في البنى التحتية في محيط مكانَي الاستهداف. وأسفر العدوان عن سقوط جريح واحد أصيب بجروح متوسطة، حيث عملت فرق الإسعاف في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية على معالجته ميدانياً قبل نقله إلى مستشفى البقاع الغربي.
    وكانت غالبية أهالي سحمر قد باشرت، مع الساعات الأولى لفجر اليوم، بإخلاء البلدة عقب التهديدات الإسرائيلية، في حين أصرت بعض العائلات على البقاء في منازلها وأرضها رغم المخاطر والتصعيد المستمر.

    المصدر: موقع المنار

