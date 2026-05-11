الرئيس عون يؤكد ضرورة الضغط على “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها خلال لقائه السفير الأميركي

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية وعمليات نسف المنازل وتجريفها، وذلك خلال بحثهما آخر التطورات المرتبطة بالاجتماع الثالث للمفاوضات بين السلطة اللبنانية والكيان الصهيوني المرتقب هذا الأسبوع في واشنطن.

كما عرض عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الأوضاع الأمنية والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها للمحافظة على الأمن والاستقرار، إلى جانب سبل تطوير عمل الوزارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن زوار قصر بعبدا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، حيث جرى البحث في واقع عمل الضمان الاجتماعي والتعاون مع المؤسسات الاستشفائية وسبل تعزيز الخدمات للمضمونين.

كذلك التقى رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية في البلاد، وبحث معهم عدداً من الملفات الإدارية والرقابية.

المصدر: موقع المنار