    النائب عز الدين: الجهات الرسمية لم تقم بدورها حتى من ضمن منطقها التنازلي في المفاوضات المباشرة

      اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين في مؤتمر صحفي الى ان “هناك قصورا وتقصيرا رسميا فاضحا فضلا عن الاهمال الوظيفي وعدم بذل اي جهد في تزويد البعثات الخارجية بالوثائق والمعطيات حول جرائم العدو”.

      اضاف “لم تقم الجهات الرسمية بدورها حتى من ضمن منطقها التنازلي في المفاوضات المباشرة لجهة تزويد السفيرة اللبنانية في اميركا بأي مستند او احصائيات او وثائق تتعلق بالوقائع الميدانية مما يمكنها ان تقوي موقفها”.

      واشار الى ان “السؤال الذي سمعناه من العديد من السفراء كيف يمكن الاستمرار في مفاوضات مباشرة ولم يتمكن لبنان بعد من الحصول على وقف اطلاق نار”؟.

      واكد عز الدين ان “اعتماد التفاوض السياسي المباشر دون اوراق قوة في مواجهة عدو مجرم ومتفلت يشكل فضيحة سياسة مدوية للسلطة التي تخلت عن واجبها الوطني تجاه شعبها”.
      واشار الى ان “مذكرة كتلة الوفاء للمقاومة عرضت المجريات من المنظارين السياسي والقانوني وقدمت خارطة طريق للحل”.

