حملة اعتقالات ومداهمات تطال علماء شيعة في البحرين

تشهد البحرين تصعيدًا أمنيًا واسعًا، مع تنفيذ السلطات حملة مداهمات واعتقالات طالت 31 عالمًا وأستاذ حوزة من المسلمين الشيعة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة بشأن استهداف الشخصيات الدينية في البلاد.

ورافقت الاعتقالات مداهمات للمنازل تخللتها، بحسب ناشطين، انتهاكات لحرمة البيوت وأجواء من الترهيب والترويع طالت العائلات والأطفال خلال عمليات الاقتحام التي نُفذت منذ ساعات الصباح الأولى.

ويرى ناشطون أن ما يجري يتجاوز إطار الإجراءات الأمنية، ليشكّل استهدافًا مباشرًا للهوية الدينية والاجتماعية للمسلمين الشيعة في البحرين، ضمن سياق متواصل من التضييق والإقصاء بحق الأصوات الدينية والاجتماعية الفاعلة.

وأثارت الحملة موجة استنكار واسعة، لا سيما في ظل ما رافقها من انتهاكات شملت العبث بالممتلكات الخاصة والتعامل المهين مع الأهالي، وفرض أجواء من الخوف في المناطق المستهدفة.

