العدو الصهيوني يواصل سياسة تهديد المدنيين لإخلاء قراهم في الجنوب اللبناني

يواصل العدو الصهيوني سياسته الارهابية في تهديد المدنيين بإخلاء قراهم في الجنوب اللبناني ودفعهم الى ترك منازلهم وتهجيرهم القسري في انتهاك لابسط حقووق الانسان ولكل الاعراف والمواثيق الدولية.



وكل يومين او ثلاثة يوجه العدو الصهيوني تهديدا لعدة قرى في جنوب لبنان وحتى خارج ما سماه الخط الدفاعي، بدعوى وجود انشطة للمقاومة، ويقوم بقصف مبان سكنية فيها، وذلك في تطبيق لسياسة التهجير المتزامنة مع قتل المدنيين وتدمير بيوتهم في انعكاس لفشله وخسائرىه في لبنان، دون اي تدخل من ما يسمى المجتمع الدولي.

والقرى المهددة هي طير دبّا والعباسية وبرج رحال ومعروب وباريش وأرزون وجنّاتا والزرارية وعين بعال.