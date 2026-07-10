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    رئيس الوزراء البريطاني المرتقب آندي بيرنهام الذي سيخلف المستقيل كير ستارمر يقول لصحيفة “الغارديان” إنه سيغيّر سياسة بريطانيا تجاه “إسرائيل” بما يشمل ممارسة الضغوط وفرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية

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