رئيس الوزراء البريطاني المرتقب آندي بيرنهام الذي سيخلف المستقيل كير ستارمر يقول لصحيفة “الغارديان” إنه سيغيّر سياسة بريطانيا تجاه “إسرائيل” بما يشمل ممارسة الضغوط وفرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية