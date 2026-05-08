“بلومبرغ”: روبيو يوافق على بيع أسلحة بقيمة 25.8 مليار دولار لدول في الشرق الأوسط

ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وافق على بيع مئات الصواريخ الاعتراضية وأسلحة أخرى إلى شركاء في الشرق الأوسط ضمن صفقات تبلغ قيمتها 25.8 مليار دولار.

وجاء قرار الموافقة على الحزمة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية “مشروع الحرية” في مضيق هرمز، استجابة لطلب باكستان ودول أخرى، مع استمرار الحصار البحري مؤقتا لإتاحة المجال لاستكمال المفاوضات مع إيران.

وكان مشروع الحرية، الذي بدأ في 4 مايو، قد شهد تبادل إطلاق نار بين القوات الأمريكية والإيرانية، وهجمات صاروخية إيرانية، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 8 أبريل الماضي عن وقف إطلاق نار مؤقت مع إيران لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، وتم تمديد الهدنة في 21 أبريل، وسط شروط أمريكية تتطلب تقديم طهران مقترحا تفاوضيا.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلامية أن واشنطن وافقت على بيع أنظمة صواريخ “باتريوت” المتطورة إلى قطر بقيمة 4 مليارات دولار، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية والردع الإقليمي. وشملت الحزمة نفسها بيع أنظمة مشابهة لكل من إسرائيل والإمارات والكويت، تضمنت معدات دفاعية متكاملة، وأنظمة قيادة وسيطرة، وصواريخ دقيقة، ومنصات إطلاق، إلى جانب برامج دعم هندسي وفني ولوجستي. وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات إسرائيل والكويت والإمارات أكثر من 8.6 مليار دولار.

وفي تطور منفصل، وافقت إسرائيل على شراء سربين إضافيين من الطائرات المقاتلة الأمريكية المتطورة، من طرازي إف-35 الشبحية وإف-15 آي إيه، بهدف تعزيز تفوقها الجوي. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه الصفقة ستدعم القوات الجوية الإسرائيلية وتمكّنها من الوصول إلى أي نقطة في الأجواء الإيرانية. كما أعلن نتنياهو عن خطة استثمار محلي بقيمة 100 مليار يورو خلال العقد المقبل لتطوير الصناعات الدفاعية المحلية.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المبيعات العسكرية تهدف إلى تمكين حلفاء واشنطن في المنطقة من مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية، وتعزيز دفاعاتهم الوطنية، مع الحفاظ على التوازن العسكري الأساسي وعدم إحداث تغييرات جذرية في ميزان القوى الإقليمي.

المصدر: وكالة بلومبرغ