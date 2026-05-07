النائب إيهاب حمادة: العدو الصهيو-أميركي فشل في تحقيق أهدافه وإيران تخرج أكثر قوة وثباتاً

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة “أن العدو الصهيو- اميركي لم يحقق اهداف عدوانه على إيران ولبنان، مضيفا بأن الأميركي يتخبط امام معضلة مضيق هرمز، وقدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الثبات، ويحاولون ان يلتقطوا المشهد الأخير ليحفظوا ماء الوجه”.

وخلال كلمته في احتفال ذكرى اربعين يوما على ارتقاء كوكبة من الشهداء السعداء، من عشيرة آل جعفر وهم: صخر وفداء ووائل وعلي، والشهيد هادي كردية، والذي اقيم في بلدة سهلات الماء في قضاء الهرمل شدد حمادة على أنه “لن يبقى محتل في أرضنا في جنوب لبنان، وستخرج الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومعها اشراف هذه الأمة، لتكون قوة رئيسية على مستوى العالم، الذي اجتمع عليها، لكنه سقط على اقدام مجاهديها وثباتها وقوتها وقدرتها وذكائها”.

ودعا حمادة “لعدم إعارة أي اهتمام لأولئك الذين لا يملكون إلا الصوت والطبل والمزمار لهذا العدو، كلما ظنوا انه انتصر، ثم لا يلبثوا ان يعودوا لينسجوا مع لبنان الواحد الموحد”.

واكد أن “لا فتنة في لبنان، وأن المقاومين الذين يواجهون العدو يمنعون الفتنة في لبنان، الذي سيبقى وطنا نهائيا لكل اللبنانيين”.

