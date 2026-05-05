باسيل بعد لقائه الرئيس بري: نتشاور في تحصين جبهتنا الداخلية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، حيث تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في لبنان في ضوء مواصلة العدو خرقه اتفاق وقف إطلاق النار وعدوانه على الجنوب، إضافة الى المستجدات السياسية والأوضاع الداخلية.

وبعد اللقاء تحدث النائب باسيل قائلا : “التقيت اليوم بدولة الرئيس لكي نتابع سويا المقترح لحماية لبنان، لأننا اليوم لا نتعرض فقط لحرب إسرائيلية ولتدمير ممنهج للجنوب ولتهجير ممنهج لأهلنا في الجنوب فحسب وهذا الشيء يطرح علينا تحديا كبيرا باننا لسنا امام حرب عابرة فحسب انما امام تغيير متعمد علينا مواجهته بالتضامن الداخلي”.



واضاف :” لكن الأخطر اننا نتعرض في كل يوم لاهتزاز داخلي ، وهذا ما يجب ان يدفعنا جميعا ان نحرص أكثر ونخاف على وحدتنا الداخلية، وكما هو معروف أن حرب الخارج أهون بكثير من حرب الداخل، وهذا الشيء يجعلنا جميعا معنيون أن نتضامن لمنعه، لهذا تشاورنا كيف يمكن حماية لبنان وحماية وحدتنا الداخلية وتحصين جبهتنا الداخلية بالتضامن بين بعضنا، وكيف يجب ان نترجمها، لذا وجدنا أن التشاور الوطني الأوسع هو السبيل الأفضل لكي نستطيع تمتين هذه الأفكار، ونلتقي عليها بصورة وطنية جامعة”.