صندوق النقد الدولي يحذر من “نتائج أسوأ بكثير” إذا استمرت حرب إيران حتى 2027

حذر صندوق النقد الدولي ‌من أن التضخم بدأ بالفعل في الارتفاع وأن الاقتصاد العالمي ربما يواجه “نتائج أسوأ بكثير” إذا استمرت حرب إيران وبلغت أسعار النفط نحو 125 دولارا للبرميل.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في مؤتمر استضافه معهد ميلكن إن “استمرار الحرب يعني أن سيناريو المؤسسة المالية الدولية، الذي كان يفترض حدوث تباطؤ طفيف في النمو ‌العالمي ⁠وارتفاع طفيف في الأسعار، لم يعد واقعيا”.

وأوضحت أن توقعات التضخم على المدى الطويل ⁠ما زالت مستقرة، مشيرة إلى أن الأوضاع المالية لا تتجه إلى ⁠مزيد من التشديد، لكن ذلك ربما يتغير إذا طال أمد الحرب.

وسجلت أسعار النفط يوم الإثنين ارتفاعا بنحو 5 % على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت “رويترز” أن العقود الآجلة لخام برنت زادت 5.75 دولار أو 5.3% إلى 113.92 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.54 دولارأو 3.5 % إلى 105.48 دولار.

هذا وتستمر التوترات في منطقة مضيق هرمز مع تأكيد طهران على أن إدارة المضيق هي “حق أصيل” لإيران، في مقابل إصرار واشنطن على استئناف الملاحة الحرة في الممر الحيوي.

المصدر: وكالة رويترز