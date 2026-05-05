ديلي تلغراف : إبعاد ستارمر عن الحملة الانتخابية لأنه منافق ذو وجهين و”صورته سامة”

ذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اضطر إلى الانسحاب من الحملة الانتخابية لحزب العمال الحاكم بسبب انخفاض شعبيته الشخصية بشكل كبير.

في يوم 7 ايار / مايو، ستتم انتخابات المجالس المحلية في بريطانيا، حيث سيتم التنافس على 4800 مقعد في 134 هيئة تشريعية، وسيتم تحديد مصير البرلمانات في ويلز واسكتلندا. ووفقا لصحيفة ديلي تلغراف، سيخسر حزب العمال ما يصل إلى 2000 مقعد في المجالس المحلية في إنجلترا، ولأول مرة في التاريخ، سيفقد سيطرته على البرلمان الويلزي (سينيد).

ووفقا للصحيفة، بسبب “الصورة السامة” لستارمر، اختار أعضاء حزب العمال في المناطق البريطانية النأي بأنفسهم عن رئيس الوزراء.

وقال مصدر رفيع المستوى في حزب العمال للصحيفة: “صورته فعلا سامة. هناك كراهية عميقة تجاهه، وهي تنتشر على جميع الأصعدة؛ إنها ليست مقتصرة على فئة واحدة من المجتمع. يُنظر إليه على أنه منافق تماما، ذو وجهين. لا يملك ستارمر أي مؤيدين، بل أعداء فقط – إنه لأمر لا يُصدق”.

وجرت الإشارة إلى أن ستارمر لم يشارك خلال الشهرين الماضيين إلا في 11 فعالية انتخابية مخصصة للانتخابات المقبلة. في المقابل، قامت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادنوك، بـ 41 زيارة مماثلة، بينما ظهر نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح اليميني الشعبوي، في الدوائر الانتخابية الإقليمية 71 مرة.

وقال أحد أعضاء مجلس العموم عن حزب العمال، شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى ذلك: “الحقيقة هي أن الغالبية العظمى من أعضاء حزب العمال في المجالس المحلية سيشعرون بالرعب إذا علموا أن كير سينضم إليهم في دوائرهم الانتخابية للقيام بحملات انتخابية. فالعديد من أعضاء حزب العمال لا يريدون كير في دوائرهم الانتخابية أو على منشوراتهم. إنه يسلبهم أصواتهم، ويقوض جهودهم وإنجازاتهم في مناطقهم”.

ويشارك نائب آخر من حزب العمال هذا الرأي: “لا يرغب معظم الناس في وجوده بين ناخبينا”.

وأشار أعضاء البرلمان الذين أجرت معهم صحيفة “ديلي تلغراف” مقابلات إلى أن الناخبين ما زالوا يشعرون بخيبة أمل عميقة إزاء قرار ستارمر بإنهاء تعويضات وقود الشتاء لمعظم المتقاعدين في عام 2025. وقالوا إن هذا الإجراء لا يزال له تأثير محبط على الناخبين.

بحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيبسوس، أعرب 74% من الناخبين عن استيائهم من أداء ستارمر، بينما أبدى 18% فقط رأيا إيجابيا فيه.

المصدر: وكالة تاس الروسية