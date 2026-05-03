المستشار الألماني: رغم الخلافات واشنطن أهم شريك في حلف “الناتو”

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن “الولايات المتحدة لا تزال تمثل الركيزة الأساسية داخل حلف شمال الأطلسي، رغم تباين وجهات النظر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب”، وذلك عقب إعلان واشنطن خفض عدد قواتها المتمركزة في ألمانيا.

وأضاف ميرتس، الأحد: “ما زلت على قناعة بأن الأميركيين هم أهم شريك لنا في حلف شمال الأطلسي”، واعتبر أن “الخلافات القائمة لا تغيّر من طبيعة هذه العلاقة الاستراتيجية”.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت خطط الولايات المتحدة لخفض وجودها العسكري في ألمانيا مرتبطة بالخلاف بينه وبين ترامب، خصوصاً بشأن الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، أجاب: “لا توجد صلة”.

وكانت وزارة الحرب الأميركية قد أعلنت سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا، في خطوة كانت متوقعة في عدد من العواصم الأوروبية منذ أشهر، في ظل الانتقادات المتكررة التي وجّهها ترامب لدول حلف “الناتو”.

المصدر: صحيفة الاخبار