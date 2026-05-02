ارسلان للمنار: ماذا يوجد بيد الدولة اللبنانية من أوراق قوة حتى تذهب للتفاوض المباشر مع العدو؟

قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان “أتمنى أن لا يتوهم رئيس الجمهورية بوعود غير صادقة”، وتابع “تقولون عن المقاومة أنها تخدم إيران، وسلطتنا غير قادرة على تصليح فسطل مياه في الجنوب”.

وسأل ارسلان في حديث لقناة المنار مساء السبت “ماذا أظهر الإسرائيلي من حسن نية حتى تذهب السلطة إلى تفاوض مباشر معه؟”، ونبّه من أن “العدو يريد الاقتتال الداخلي والفتنة الداخلية، والتفاوض المباشر يسرّع الوصول إلى الاقتتال والفتنة”، ورأى أن “السؤال ليس هل نريد سلاماً مع إسرائيل أم لا؟ بل السؤال هو هل “إسرائيل” تريد سلاماً أم استسلاماً؟”.

وتساءل ارسلان “ماذا يوجد بيد الدولة من أوراق قوة حتى تذهب إلى التفاوض المباشر بدون سلاح المقاومة؟”، واعتبر أن “وقف إطلاق النار في لبنان تم إعلانه في باكستان”، وأوضح أن “جوهر وقف إطلاق النار في لبنان تم على طاولة مفاوضات باكستان”.

ورأى ارسلان أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد التقاط صورة لرئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، وهذا هدف ترامب”.

وأكد ارسلان أن “المقاومة ليست ميليشيا وتنطلق من عقيدة إيمانية لا يمكن القضاء عليها”، ولفت إلى أن “المحلّقات الانقضاضية في هذه المواجهة شكّلت مفاجأة كما شكّل سلاح الكورنيت في العام 2006″، وشدّد على أن “المقاومة تدافع عن قرانا اللبنانية، والمقاومون أولاد القرى أولادنا وأهل القرى الحدودية أهلنا”.

وقال ارسلان “قد يكون هناك خصومة سياسية مع حزب الله ولكن ليس أمام عدو يقتل الناس والمواطنين”، وأضاف “أنا متمسك بوحدة البلد وبمواجهة أي خطر يهدد وطني وعرضي، والمقاومة جزء أساسي من هذه المعادلة”، وتابع “في العام 1982 اجتاح الإسرائيلي لبنان بـ 6 أيام، أما اليوم فمع كل تفوقه غير قادر على اجتياح بعض القرى”.

وشدّد ارسلان على أن “المقاومة تقاتل لأجل لبنان ولتحرير قرى لبنانية بعد ما صبرت 15 شهراً على الدبلوماسية التي لم تثمر شيئاً”، ولفت إلى أن “المقاومة حق مشروع لأهل الأرض بدون منّة من أحد”، وأكد أنه “من المعيب أن تحلّل السلطة دم اللبنانيين ودم أولادها”، ولفت إلى أن “دماء كل الطوائف في لبنان تحتها ألف خط أحمر، وعدونا هو الإسرائيلي وهو خارج البيت اللبناني”.

من جهة ثانية، قال ارسلان “أسأل الله أن يحمي الجيش اللبناني وقائد الجيش وضباطه”، وتابع “أخاف أن يتم توريط الجيش في الداخل”، وأضاف “حاولوا أن يضعوا كرة النار عند الجيش اللبناني لكن حكمة قائد الجيش وضباطه أنقذت لبنان”.

المصدر: موقع المنار