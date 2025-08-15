لبنان

ارسلان: للتسامح وترسيخ روح المواطنة والانتماء الوطني

قال رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال ارسلان في حديث له الجمعة إن “الدعوة إلى المحبّة والتسامح وترسيخ روح المواطنة والانتماء الوطني، قد يراها كثيرون أمرًا من الماضي أو غير مناسب لزمننا الحالي”.

وتابع ارسلان “لكنّنا في خلدة، وفي مدرسة الزعيم الوطني الأمير مجيد أرسلان، لا نعرف سوى هذه المبادئ والقيم”، واضاف “في عيد السيّدة، نتمنّى للبنان أن ينعم بالاستقرار والازدهار، وأن تسود بين أبنائه روحيّة هذه المبادئ والقيم. كلّ عيد واللبنانيون وأبناء الطوائف المسيحية بخير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام