توضيح من كشافة الإمام المهدي(عج)..

قالت مفوضة الإعلام في كشافة الإمام المهدي(عج) في بيان لها مساء الجمعة تعليقًا على ما يتم تداوله عبر بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات تربط نشاطًا كشفيًا مزعومًا بحالة تخريب داخل إحدى القاعات، وتؤكد كشافة الإمام المهدي(عج) أن هذه المزاعم عارية عن الصحة جملةً وتفصيلًا.

وشددت الجمعية على أن “الصور التي تم نشرها لا تعود لأي نشاط قامت به الجمعية، ولم يُنظَّم أي نشاط على الإطلاق داخل هكذا قاعة، فضلًا عن أنّ القاعة الظاهرة لا تعود أساسًا إلى مدرسة الشهيد رفيق الحريري الرسمية في بيروت، وذلك بحسب مدير المدرسة نفسه، ما يثبت زيف الرواية المتداولة”.

ولفت البيان الى ان “كشافة الإمام المهدي تلتزم في جميع أنشطتها بالقيم التربوية والأخلاقية، وتحافظ على الأملاك العامة والخاصة، وتشهد لها بذلك مختلف الجهات التي تعاونت معها، كما تواصل دورها الإنساني والاجتماعي إلى جانب أبناء المجتمع، خصوصًا في الظروف الراهنة”، وتابع “إزاء استمرار هذه الافتراءات، تحذّر الجمعية من التمادي في نشر الأكاذيب، وتؤكد أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في فبركة أو ترويج هذه الادعاءات”.

ودعت الجمعية “وسائل الإعلام والناشطين إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة، تفاديًا لنشر معلومات مضللة”.

المصدر: موقع المنار